Abre el outlet más grande de Zara en España (y con precios a partir de 1 euro)

¿Has empezado a teclear nerviosa 'nuevo outlet de Zara Madrid' y no lo encuentras en internet? En realidad no figura con ese nombre ni con el de Inditex, sino con el de Moda-Re, una denominación que bautiza este nuevo proyecto en el que no solo participa la empresa fundada por Amancio Ortega, sino que también está asociado a Cáritas, por lo que puedes imaginarte que detrás de él hay un fin solidario. De hecho, bajo ese nombre ya funcionan otros outlets de la organización de acción social que se encargan de reciclar ropa, reutilizarla y venderla en tiendas de segunda mano.