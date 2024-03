Los ex de las Kardashian contraatacan: lanzan su propio podcast

Khloé cuidó del jugador de baloncesto retirado cuando sufrió una sobredosis en un burdel en pleno proceso de divorcio, pero en cuanto se recuperó, ella siguió adelante con los trámites y desde entonces han seguido caminos. Caitlyn, por su parte, no oculta lo mucho que le duele no formar parte ya de la vida de Kourtney, Kim, Khloé y Rob después de haberles criado durante buena parte de su infancia. A la antigua deportista le dolió especialmente que no contaran con ella para 'The Kardashians', el 'reboot' del 'reality' en el que ella participó durante 20 temporadas incluso después de separarse de Kris en 2013.