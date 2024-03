La prensa británica arremete ahora contra Meghan Markle en pleno 'Kategate'

El estadounidense Page Six recogía hace unos días que los duques de Sussex habían criticado la manipulación de la foto familiar que había hecho Kate Middleton en el día de la madre, según fuentes cercanas a los duques. "Este es un error que Meghan no cometería jamás", habrían dicho, asegurando que Meghan y Harry sentían que no se les medía con el mismo rasero que a los príncipes de Gales y que si hubieran editado ellos una foto, habrían sido "aniquilados".