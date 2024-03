Pilar Rubio celebra su 46 cumpleaños con Sergio Ramos callando los rumores de crisis

"No, no estoy embarazada, no me importaría. Si viene, viene. Si no viene, no, pues nada". Sergio, Marco, Alejandro y Máximo podrían ser uno más que, a petición de su madre, si esto sucediera preferiría que el género fuera masculino. Así lo compartía en el programa 'Gente Maravillosa' conducido por Toñi Moreno.