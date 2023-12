Pilar Rubio dice 'adiós' a Sergio Ramos: esta es la persona con la que se ha ido

La primera razón de sospecha ha sido que, mientras que toda la familia Ramos ha compartido publicaciones en Instagram disfrutando de una Nochebuena en familia, Pilar Rubio no solo no las comparte, sino que no aparece. Esto ha llevado a muchos a pensar que no habrían pasado esta importante fecha juntos: un poco más de leña al fuego de los rumores sobre un divorcio inminente; aunque desde el programa 'Así es la vida', aseguran que sí habrían pasado la Nochebuena juntos y rodeados de sus hijos y familiares.