El liderazgo humanitario de Mónica Duart

Vengo de una empresa familiar y no he experimentado desigualdad con respecto a mis hermanos. Sin embargo, al trabajar con mujeres, he sido testigo de la desigualdad que otras mujeres han enfrentado en sus trayectorias laborales. Ya sea porque a veces han tenido que rechazar puestos de responsabilidad: falta de conciliación, una pareja que no lo acepta… o no han aprovechado oportunidades porque no se han sentido con fuerza. Hay asociaciones varias en las que todavía las mujeres somos una minoría. Es cierto, porque es una evidencia, que las mujeres somos porcentaje minoritario en cargos directivos. Pero hay datos esperanzadores: las empresas lideradas por mujeres tienen mejores cuentas de resultados, el liderazgo femenino es más asertivo, y las empresas lideradas por mujeres son más rentables. Son datos que nos empujan a seguir adelante. Aunque la realidad es que nos queda camino por andar.