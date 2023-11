La número uno del padel

Lo mejor son las victorias, muy reconfortantes. Pero a mí lo que me gusta, lo que me hace levantarme cada mañana es el hecho de entrenar y ser autocrítica, que eso es lo que te lleva a jugar mejor. ¿Lo peor? Los momentos de desconfianza, de tensión, que no gestionas bien, más emocionales que físicos. Todos tenemos días malos en el trabajo, ¿verdad? Pero si te pilla en un partido... pues mal.