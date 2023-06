Margot Robbie, más Barbie que nunca y repleta de lunares

Margot Robbie, el equipo de la película de 'Barbie', los fans de la actriz y de la muñeca y, en definitva, medio mundo espera on ansia la llegada del 20 de julio, fecha escogida para el gran estreno de su último trabajo y del que ya llevamos unos meses hablando. Si bien no nos aguantamos las ganas para ver de nuevo a su protagonista en acción (a quien vimos porúltima vez en pantalla con 'Babylon'), debemos reconocer que deseamos que continúen las premiers para seguir cogiendo ideas de los looks que elige.