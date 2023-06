Esto es lo que ha decidido el juez sobre la denuncia de Clara Chía y Gerard Piqué contra un fotógrafo

Esto llega después de que el 10 de mayo la pareja interpusiera una denuncia por un delito de acoso contra Jordi Martín ante los Mossos de'Esquadra. Después, ambos declararon ante un juez y explicaron que unos días antes, el día 4 del mismo mes, el fotógrafo les había seguido hasta un aparcamiento privado en Barcelona que pertenecía a la empresa de Piqué (Jordi sostuvo que no hizo allí ninguna foto porque un vigilante le indicó que estaba prohibido). También indicaron que llevaban meses siendo perseguidos por él y que su seguimiento no había cesado ni ante la boda de un amigo del deportista o la casa de los padres de Clara Chía. En una ocasión, para no perderlos, había conducido un coche a gran velocidad.