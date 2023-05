Catherine Zeta Jones brilla vestida de rojo junto a su hija Carys Zeta Douglas en Cannes 2023

El Festival de Cannes, como también lo hace el Festival internacional de Cine de Venecia o la Berlinale, no solo son eventos muy esperados por las películas que allí se presentan o las figuras que acuden como invitadas, sino también por los estilismos que estas escogen para pasear por su conocida alfombra roja. Si bien algunas de ellas pasan desapercibidas, bien porque no escogen el mejor de los estilismos o bien porque las películas que presentan no reciben la mejor de las ovaciones, no cabe duda de que los premiados sí que mantienen el interés de las cámaras de los presentes y así lo hemos podido ver en la inauguración de este encuentro.