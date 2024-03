Zara, H&M y & Other Stories tienen el labial rojo que las mujeres de más de 40 años agotan sin parar

A partir de los 40 años, dar con el labial perfecto es difícil, sobre todo por la gran variedad que hay en el mercado. A cada persona, dependiendo de cómo sean sus labios y, sobre todo, su tono de piel, le vendrá mejor o peor uno, por lo que es importante no excederse con los colores ni las texturas. Sin embargo, hay un tono en el que la mayoría coinciden, no solo por su capacidad de transformar instantáneamente cualquier look, sino también por su eficacia en iluminar y dar vida al rostro, incluso sin necesidad de aplicar mucho más maquillaje.