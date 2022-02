El limpiador para los granitos que nos tiene alucinadas porque te cambia la piel

Se acabó eso de verte pasando una segunda adolescencia por culpa de las mascarillas. ¡Adiós 'maskné'!

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Desde hace más de dos años, las editoras de belleza hemos añadido el término 'maskné' a nuestro vocabulario diario. Esta palabra no es más que la unión de las palabras mascarilla y acné, y las consecuencias que el uso de esta herramienta de protección produce en nuestra piel del rostro. Y es que, seas o no una experta en temas beauty, seguramente habrás notado que el tercio inferior de tu cara tiene más granitos, imperfecciones y puntos negros que nunca, y lo habrás asociado (muy certeramente) al uso de mascarillas.

Así, las mascarillas son un elemento indispensable en nuestro día a día, pero resulta inevitable que la piel se vea afectada por su uso. La fricción, el estrés, la humedad y el calor son algunos de los factores que causan esta patología. Y no solo el acné se alza como problema, llevar la boca cubierta trae consigo un aceleramiento del envejecimiento de la zona peribucal. Especialmente de lo que conocemos como código de barras, líneas de expresión situadas en la parte del labio superior. Para ello, existen productos que evitan la sequedad y prevenir las arrugas. Pero en cuanto al 'maskné', existen otras opciones que nos ayudarán a frenarlo.

Tras buscar y probar varias propuestas de productos para el acné que existen en el mercado cosmético, llegó a nuestras manos el Limpiador calmante de CeraVe, un limpiador hidratante que elimina con rapidez la grasa, la suciedad y el maquillaje, a la vez que revitaliza y refuerza la barrera natural de la piel con ácido hialurónico, un potente ingrediente que sella la hidratación para que sea más duradera.

Tiene una concentración de 0,5 % de ácido salicílico, por lo que esta fórmula limpiadora realiza una exfoliación química que disuelve las pieles muertas y las impurezas de los poros para conseguir una superficie suave, pero sin afectar al microbioma de la piel.

Sin embargo, no creas que se trata de una fórmula agresiva con la piel o que la vaya a resecar, ya que está enriquecido con ácido hialurónico y una combinación exclusiva de tres ceramidas esenciales identificadas científicamente. Las ceramidas, que no son otra cosa que un tipo de lípido, son un componente vital que aparece de manera natural en la piel. Son las responsables de sellar la hidratación y proteger contra sustancias irritantes. Con la edad, las ceramidas se reducen, lo que puede llevar a una falta de agua en la piel que causaría los signos de la deshidratación, produciendo sequedad y falta de brillo. Por eso, es vital que este producto las incluya en su fórmula ya que no solo deja tu rostro libre de granitos, sino que también lo deja perfectamente hidratado.