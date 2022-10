Estos son los (posibles) errores que cometes en el cuidado de tu piel, según una experta

Estos son los 5 productos para conseguir una rutina facial perfecta

Así evitarás caer en el error de sobrexponer tu piel a tratamientos innecesarios.

Por normal general, hay un porcentaje elevado de mujeres que no acuden de primeras a un centro de belleza sino que prueban suerte indagando por las redes sociales o investigando sobre los productos que día tras día las influencers recomiendan en sus perfiles. Y claro, no siempre funciona porque ni todas las pieles son iguales, ni necesitan los mismos cuidados. Por ello, te traemos cinco productos que no pueden faltar en tu rutina de belleza diaria.