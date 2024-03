7 tratamientos para abrazar la primavera con una piel radiante, buen pelo y mejor ánimo

Es tiempo de renovación. La primavera invita a cambios, nos insufla de energía y nos impulsa a probar nuevas experiencias. La piel, del rostro y del cuerpo, que no suele salir muy bien parada del invierno, nos pide a gritos un poco de más atención. Del mismo modo, el pelo parece reclamarnos un reseteo y nuestro estado anímico no siempre recibe de buen talante la llegada de los días más cálidos y largos. Y es que en primavera no todo es florecer, porque es también tiempo de astenia primaveral, alergias o efluvio telógeno, afectando al ciclo de crecimiento del cabello (esto es, se produce mayor caída de cabello). Con el cambio de estación, la piel debe adaptarse también a las nuevas circunstancias medioambientales (temperatura, humedad, más horas de sol…) y no siempre está suficientemente preparada para asumirlo en buenas condiciones. ¿Qué tal si la ayudamos a ‘aclimatarse’ y nos concedemos algún momento de cuidado, una experiencia especial o una puesta a punto para ‘atravesar’ la temporada con buena cara, piel radiante, buen humor y una melena impecable? Las propuestas son infinitas, pero te dejamos estas sugerencias por si quieres probar algo nuevo, algo distinto o algo verdaderamente bueno.