Slept-in smokey o la versión más actualizada (y grunge) del ahumado de ojos

Existe una regla no escrita entre las modelos -actrices, influencers y todo tipo de celebrities- al hablar del secreto de su piel. "Nunca me acuesto sin desmaquillarme", suelen contestar. Si bien es cierto que la limpieza facial es el primer paso hacia una tez impoluta, ¿quién no se ha ido alguna vez a la cama con restos de maquillaje? Es más, quienes lo han hecho han podido comprobar que, en muchas ocasiones, el efecto 'resaca' sobre su mirada -con el eyeliner algo emborronado- tiene un punto muy interesante. Hace ya unos años la top Adriana Lima confesaba que más de una noche lo hacía a drede. "Me gusta ese efecto. Me siento sexy". Pues bien, esta temporada regresa esta tendencia, que parece beber de la estética grunge, en forma de ahumados emborronados. Ahora se llama slept-in smokey y tiene tanto tirón que hasta se cuela en las alfombras rojas.