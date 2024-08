Esto es lo que significa que un producto de belleza te pique o queme nada más echártelo

Queremos que sepas que si te has encontrado lidiando con una piel sensible, no estás sola. Según la Academia Española de Dermatología (AEDV), la mitad de los europeos afirman tener la piel delicada. Y aunque las razones pueden variar desde la genética hasta factores ambientales, hay un gran sospechoso en el banquillo: los cosméticos. Pero no te dejes engañar: ese escozor que sientes al aplicar tu sérum favorito no es necesariamente algo malo. ¿Nunca lo habías pensado?