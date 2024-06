Sensilis tiene la fórmula rejuvenecedora perfecta incluso para las pieles más sensibles

El envejecimiento prematuro de la piel se debe a una inflamación crónica que provoca la destrucción de colágeno y elastina (la red de soporte de la piel), y desencadena en la formación de líneas de expresión y arrugas. A esto hay que unirle que el 70% de la población percibe su dermis como sensible y/o muy sensible, por lo que la industria cosmética ha tenido que buscar una alternativa antiedad, eficaz pero inocua con los cutis más delicados: los péptidos.

Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir un cosmético que incluya péptidos en su formulación si se tiene la piel sensible?

Estos son ingredientes totalmente aptos para piel sensible, pero es necesario observar el resto de la fórmula. Es interesante que contenga también principios calmantes y antiinflamatorios, que mantenga la hidratación y equilibro de la dermis, que no incorpore activos potencialmente irritantes y que haya sido testada en piel sensible.