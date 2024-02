¡Alerta! Primark se pasa el juego con estos perfumes que parecen de lujo

Todos sabemos que, en el universo de la perfumería hay esencias icónicas, grandes clásicos que nunca pasan de moda y que perduran generación tras generación. Eso sí, ya no hace falta desembolsar una gran cantidad de dinero para poder tener ese aura de sofisticación propia de los perfumes de lujo, ahora puedes encontrar grandes opciones ‘low cost’ y la gran experta en este tema no es otra que Primark. Y es que, la marca británica nos regala, cada temporada, los mejores olores a unos precios imbatibles: las colonias más caras cuestan 7 euros. Así que, no es de extrañar que estas cuenten con infinidad de ‘fans’, a lo largo y ancho de la geografía europea. Toma nota porque, de las 27 referencias que puedes encontrar en el catálogo de la etiqueta, estas son, sin duda, nuestras grandes favoritas.