La revista Woman premia la belleza en sus Premios Woman Beauty

Los premios Woman Beauty, que otorga la revista Woman, han premiado a Chanel, Serge Lutens, Dior, L'Oréal Paris, Caudalie, Lancaster, YSL Beauty, Tous, Mary Kay, Dr Smile, Sensilis, Rowenta, I.C.O.N., Remington, Martiderm, Salerm y Sisley.

La revista Woman Madame Figaro, de Prensa Ibérica, ha celebrado la primera edición de sus premios de belleza, los Premios Woman Beauty en el Hotel Four Seasons de Madrid, con los que han querido destacar los cosméticos más innovadores y de mayor calidad del año en cada una de sus tipologías.

El acto, que ha sido conducido por la modelo Laura Sánchez, ha contado con un total de 17 categorías que han cubierto diferentes ámbitos del universo de la belleza, desde la perfumería al cuidado facial y corporal sin olvidarnos, por supuesto, del cuidado capilar y la protección solar.

Así, el Premio Lanzamiento del Año ha recaído sobre la Línea Nº1 de Chanel. Se trata de una completa línea de 9 productos que incluye tratamientos, maquillaje y fragancia con efecto revitalizante y energizante e inspirados en la camelia roja, la flor favorita de Mademoiselle Chanel.

El Premio Perfume Nicho ha sido para Feminité du Bois de Serge Lutens. Precursor de la perfumería nicho, se conmemoran los 30 años del lanzamiento de Serge Lutens con una edición limitada de Feminité du Bois, su fragancia más icónica, en la que ha interpretado su idea de la feminidad.

El Premio Labial del Año ha recaído en Dior Addict de Dior. Es la primera barra de labios concebida como un accesorio de moda, se ha rediseñado bajo la dirección de Peter Philips, Director de la Creación y de la Imagen de Dior Makeup, e invita a las mujeres a que brillen más que nunca. Dior Addict es ante todo la expresión de una feminidad libre, radiante y fiel a sus principios. La primera barra de labios 'bocabajo' que ha roto las reglas. Para celebrar esta nueva era, Peter Philips y los Laboratorios Dior han desarrollado una fórmula completamente revolucionaria para una barra de labios con un brillo extraordinario, compuesta actualmente de un 90 % de ingredientes de origen natural e infundida con un tratamiento labial floral.

El Premio Cuidado Facial Específico ha sido para Contorno de Ojos Revitalift Filler 2,5% (Ácido Hialurónico y Cafeína) de L'Oréal Paris. Formulado con la más alta concentración de L’Oréal Paris de Ácido Hialurónico Puro al 1,5% y de Cafeína Pura al 1%, junto con una combinación estimulante de los mejores ingredientes dermacéuticos, Revitalift Filler 2,5% [Ácido Hialurónico + Cafeína] Sérum de Ojos ilumina las ojeras y rellena todas las arrugas de los ojos. Además, reduce la apariencia de las líneas de expresión de los ojos mientras hidrata la piel en profundidad.

Vinoperfect Sérum Resplandor Antimanchas de Caudalie se ha alzado con el Premio Tratamiento Facial Sostenible. Es un producto de culto casi desde el día que nació gracias a su ingrediente clave, la Viniferina patentada por Caudalie, ya que ha demostrado ser muy eficaz tratando todo tipo de manchas en todos los tipos de piel, consiguiendo reducir la hiperpigmentación en un 63% tras el primer frasco y además no es fotosensibilizante.

El Premio Solar Sostenible ha sido para Sun Beauty Face Cream de Lancaster. Es un protector solar de nueva generación, con tecnología full light que actúa frente al 100% del espectro solar (UVA, UVB, infrarrojos, luz visible). Se trata además de un protector 'clean' y respetuoso con el océano. Lancaster trabaja con un sistema de filtros solares diseñados para ser respetuosos con el océano y una amplia gama de texturas em fórmulas limpias, veganas y biodegradables que cuidan todos los tipos de pieles mientras respetan nuestro planeta.

El Premio Especial 30 años ha ido a parar al icónico Touche Éclat de YSL Beauty. Presentado en 1992, Touche Éclat es la varita mágica que, con su fórmula secreta, es capaz de iluminar y realzar la belleza de la piel con apenas unos toques. Auténtica revolución en el universo del maquillaje, truco de belleza de todos los make-up artists, no ha dejado de deslumbrar con sus prodigios desde su creación, iluminando el rostro, estructurando los rasgos y aportando luminosidad al tiempo que atenúa las zonas de sombra y los signos de cansancio.

El Premio Perfume Joya ha sido para LoveMe The Onyx Parfum de TOUS. TOUS es joyería en estado puro y sus perfumes convierten esas joyas en creaciones olfativas inolvidables, como esta nueva fragancia con la que reflejan lo que todas las TOUS Lovers del mundo ansían: el emblema de la casa, el Oso TOUS, engarzado en un borde metálico que lo abraza. Se trata de un perfume floral, oriental y afrutado que oscila entre lo exquisito y adictivo. La intensidad de sus notas olfativas es el fiel reflejo de la intensidad de la piedra preciosa en la que se inspira. El toque casi luminoso de la orquídea negra se ve invadido con la ternura sensual de peonías y facetas de avellana. Además nos encontramos ante una misteriosa adicción que viene provocada por las semillas de vainilla combinadas con maderas sofisticadas y atrevidas.

El Premio Básico Limpieza Facial ha recaído en el Desmaquillador de ojos de Mary Kay. Elimina suavemente todo tipo de maquillaje de ojos, incluyendo la máscara de pestañas resistente al agua, sin dañar o estirar la delicada piel del área de los ojos. Es adecuado incluso para usuarias de lentes de contacto, además de para piel y ojos sensibles. Es hipoalergénico, libre de aceites y está oftalmológicamente probado.

El Premio Innovación ha sido para la Ortodoncia Invisible de DR SMILE. Los alineadores invisibles de DR SMILE ofrecen la mayor calidad a un precio asequible gracias a su innovador material ClearQuartz ® , que tiene una mayor resistencia a los depósitos, lo que significa que la transparencia se mantiene durante más tiempo. Además, este novedoso material ofrece también el más alto nivel de confort, y consta de tres capas. Las dos capas exteriores lo hacen extremadamente duradero, mientras que la capa interior garantiza la flexibilidad para que el alineador pueda adaptarse de forma óptima a los dientes.

La Crema de día de Upgrade AR de Sensilis se ha llevado el Premio Tratamiento para Pieles Sensibles. Reafirma la piel sensible y alivia las rojeces gracias a un tensor vegetal y a un polifenol antirojeces que consigue calmar las pieles más reactivas por su efecto termorregulador. Además, es capaz de reducir las arrugas y recobrar la firmeza y elasticidad de la piel.

Premio Rutina Facial ha sido para el Peeling Ultrasónico facial de Rowenta. Traslada la limpieza más profunda de los centros de estética a casa, a través de este aparato tres en uno de alta tecnología que exfolia y purifica, elimina los puntos negros, la grasa y la contaminación, dejando la piel más luminosa y lista para absorber los tratamientos faciales. Además, uniformiza el tono, atenúa las manchas de pigmentación, afina la textura de la piel y deja una piel redensificada y radiante gracias a su tratamiento de ultrasonidos con triple acción y efecto reafirmante.

El Premio Reparación Capilar ha sido para Organic Treatment de I.C.O.N. Es un tratamiento capilar intenso, de alta potencia y lleno de nutrientes apto para todo tipo de cabellos. Trata y restaura profundamente a la vez que aporta hidratación y brillo, revitalizando el cabello apagado, dañado y quebradizo. Sus ingredientes activos principales son el aloe orgánico, que contiene docenas de vitaminas y nutrientes que promueven el crecimiento, además de enzimas y aminoácidos que reparan el cuero cabelludo y cabello, y vainilla y lavanda orgánicos, que favorecen el rejuvenecimiento celular, además de contener propiedades antimicrobianas, y antioxidantes.

El Premio Herramienta de Peinado ha recaído en la Plancha PROluxe You de Remington. Está revestida de cerámica avanzada con diamante, no solo te deja el pelo suave y bonito, sino que gracias a su tecnología StyleAdapt, se adapta, aprende y memoriza la temperatura en que te planchas el pelo para ofrecerte una temperatura constante de 185ºC, gracias a su microprocesador podríamos afirmar sin lugar a duda que se vuelve más inteligente con cada uso. Su microprocesador, almacena la temperatura y manera en la que te planchas el pelo y se adapta a ti en cada momento. Así, sea cual sea tu tipo de cabello o técnica, puedes estar segura de que siempre conseguirás resultados de peluquería y personalizados a tus medidas. Además, las placas son de cerámica avanzada con diamante que distribuyen el calor uniformemente y ofrecen un resultado más suave y duradero.

El Premio Innovación Solar ha sido para la línea SUN CARE de MartiDerm. Es la primera gama de fotoprotectores que incorpora la exclusiva PHOTO-ACTIVE SHIELD TECHNOLOGY®, una tecnología pendiente de patente (EP21383012.8)que ha sido desarrollada por MartiDerm. Los filtros utilizados y otros ingredientes activos que forman esta tecnología, tienen la propiedad de activarse con la radiación UV, en lugar de degradarse. Esta tecnología se basa en una combinación exclusiva de filtros solares + otros ingredientes funcionales que tienen la propiedad excepcional de activarse al exponerse a la radiación UV, incrementándose el valor de SPF.

El Premio Coloración Profesional se lo ha llevado Zero de Salerm. Zero es un tinte sin amoniaco formulado con la última tecnología aplicada a la coloración capilar permanente para ofrecer los mejores resultados, a la vez de aportar un plus de tratamiento y protección al cabello y cuero cabelludo. Permite un resultado óptimo que, gracias a su exclusivo sistema sin amoniaco y con L-Arginina y DMG logra un máximo respeto por la fibra capilar.