Este es el único producto de maquillaje que llevan las francesas en su bolso

Lo cierto es que tiene toda la lógica del mundo, pues es increíble el poder de este producto de maquillaje. Capaz de subirte el ánimo y fácil de llevar con cualquier look, supone todo un básico en tu neceser. Creednos cuando decimos que no hay nada que no pueda solucionar un buen rojo (en cualquiera de sus tonalidades).