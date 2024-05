Los 5 perfumes de hombre de Zara que arrasan en ventas

No contento con dominar el mundo de la moda, Zara, el rey absoluto del imperio Inditex, lleva varias temporadas dispuesto a hacer lo propio dentro del terreno 'beauty'. Lo hemos visto con el lanzamiento de productos de maquillaje, de una amplia gama de geles, champús y locciones corporales, e incluso de un neceser completo, pero sobre todo con la apuesta reiterada de perfumes. En su catálogo ya cuentan con una sección individual tanto en mujeres como en hombres. ¿Sabías que la mayoría de estos perfumes no alcanzan los 15 euros? Si es así es probable que ya hayas probado alguno de ellos o sepas qué ingredientes los conforman, de no ser así, hemos recopilado los cinco perfumes de hombre más aclamados de Zara para que puedas ver que estamos en lo cierto.