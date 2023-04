Mujeres con esencia

«Nos pareció una ocasión perfecta para unir arte y perfume. Hablamos con los responsables del Museo, les contamos la historia de For Her y el conservador jefe nos propuso un itinerario a través de 15 cuadros en los que la mujer se sitúa en el centro, ya sea como protagonista, creadora o en un retrato, porque el perfume se llama For Her y porque la mujer es también el centro de la creación para Narciso. Cuando se lo mostramos a él, pidió sustituir 3 obras, que no le en - cajaban en su idea de feminidad. Que dejen participar a un diseñador en la selección es completamente excepcional, pero entendieron que sus propuestas tenían sentido en el itinerario », nos cuenta Sonsoles BlancoHortiguera, dir. de la división de Fragancias de Shiseido e impulsora de esta exposición.