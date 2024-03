¿Pensando en cambiar de color de pelo? Estas son las tendencias de coloración de esta primavera

¿Nostalgia de los 90? Aquí tienes el look perfecto para ti. El cabello bicolor juega con dos colores de cabello aplicados verticalmente para lograr un efecto no apto para tímidas. Definitivamente, es ideal para las más atrevidas y para las que no quieren pasar desapercibidas. Tenemos que admitir que nos ha recordado un poco a la primera época de Mónica Naranjo y nos ha activado el modo nostálgicos.