Ronquina para el pelo: el tratamiento natural para prevenir la caída y aumentar su densidad

Cuando descubras todo lo que la ronquina puede hacer por tu pelo, nunca más volverás a poder vivir sin ella.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Tenemos un nuevo descubrimiento 'beauty' que necesitamos compartir contigo ya mismo: la ronquina, o lo que es lo mismo, el producto sin el que tu pelo no va a poder vivir a partir de ahora. Si nunca has oído hablar de esta maravilla, has de saber que se ha vuelto muy popular en los últimos meses, y no nos extraña nada, porque propiedades y beneficios para el pelo no le faltan. Se trata de un tratamiento natural que sirve para prevenir la caída del pelo y aumentar su densidad, se elabora a partir de dos de las plantas medicinales naturales más famosas y utilizadas (el romero y la quina) y está disponible en un montón de formatos diferentes, como champú, loción o tónico capilar.

Como te adelantábamos, uno de sus principales beneficios es que evita la caída estacional del cabello (la que ocurre en otoño y en primavera), y la caída posparto, pero no es la única propiedad que tiene su uso. Además, la ronquina aumenta y mejora la densidad capilar, elimina la caspa, ayuda a controlar la grasa del pelo, haciendo que se mantenga siempre sano y fuerte. ¿Y cómo consigue todo esto? Pues gracias a que es capaz de penetrar hasta el cuero cabelludo, por lo que actúa desde dentro hacia fuera, y eso siempre se nota.

La ronquina tiene tantísimos beneficios para el pelo porque aúna tanto los del romero como los de la quina. El romero estimula la circulación sanguínea en el cuero cabelludo y mantiene los folículos activos para que produzcan cabello cada vez más fuerte y saludable. Además, tiene propiedades antifúngicas que previenen la descamación de la piel y previene las canas porque favorece la pigmentación del cabello. La quina, por su parte, es un antibiótico natural que repara los problemas de irritación y picor, a la vez que evita la aparición de grasa en el cabello.

¿Cómo integrar la ronquina en tu rutina de cuidado?

Lo mejor es elegir el formato tónico capilar, ya que la forma de aplicarlo es, sobre pelo mojado y limpio, con un pequeño masaje en la zona del cuero cabelludo con la yema de los dedos. Fácil, ¿no? Este de la marca Kesmar es perfecto para iniciarte, ya que tiene precio asequible, trae bastante cantidad de producto y puedes encontrarlo fácilmente online.