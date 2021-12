Peinados de última hora para triunfar en Nochevieja

¿Lo has dejado todo para el último momento y no sabes cómo vas a peinarte en fin de año? Te damos un montón de ideas fáciles y muy rápidas de hacer.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Puede que seas de las que les gusta tener todo planificado al detalle, especialmente en una noche tan especial como Nochevieja. Vestido, zapatos, peinado... Incluso tal vez hayas practicado y todo para ver si te sale esa trenza tan bonita que has visto. Pero también puede que seas de las nuestras: impulsivas y un poco desastre, de las que prefiere improvisar en el último momento. Déjanos adivinar: ¿Nochevieja está a la vuelta de la esquina y aún no tienes ni idea de cómo vas a ir? ¡Bienvenida al club!

Obviamente no podemos ir de compras por ti ni hacer de hadas madrinas, el oufit ya es cosa tuya. ¡Pero en el peinado vamos a ayudarte! Y es que, no necesitas tener una maña especial ni invertir toda la tarde para hacerte un peinado bonito, elegante y con un resultado profesional, pues la clave está en elegir bien el look y, sobre todo, los accesorios con los que darle un toque festivo ideal para el fin de año. Y si lo que necesitas es un poquito de inspiración, aquí tienes una recopilación de peinados para Nochevieja que no te llevarán mucho tiempo recrear y que te ayudarán a salir del apuro de última hora. ¿Con cuál te quedas?

Wet hair

El efecto mojado es un clásico que nunca falla, y que queda ideal tengas el largo de pelo que tengas. Está especialmente indicado para cabellos lisos, y lo único que necesitarás es peinarlo hacia atrás al salir de la ducha, aplicar un poco de gomina o gel fijador, ¡y listo! Ya tienes un peinado perfecto para tu look de fiesta y que aguantará en su sitio toda la noche.

Lazos

Si eres de las que piensa que cualquier cosa es mejor con un lazo, esta sin duda es tu opción. Y es que, no es lo mismo hacerte un recogido o un semi recogido normal, que añadirle un lazo como toque final. Con ellos conseguirás que un look normalito se convierta en un peinado 'wow', especialmente si eliges uno de terciopelo, uno de los tejidos estrella de la temporada.

Horquillas

Si eres de natural torpe con el pelo o no te gusta llevarlo recogido, una forma muy fácil de darle otro aire a tu melena es elegir una horquillas bonitas, con algún tipo de adorno, perla o brillantito, y recoger con ellas algunos mechones tal y como se muestra en la imagen. ¡Más fácil imposible!

Diadema

Otra forma muy divertida de llevar el pelo suelto es añadir una diadema bonita, que sea el complemento perfecto a tu outfit, y que te de ese toque de sofisticación que vamos buscando en Nochevieja. ¿Un truco para que quede ideal? Separa los mechones delanteros antes de colocarla y una vez puesta pásalos por detrás de las orejas y sujétalos con ella. Conseguirás ese aire a lo Blair Waldorf que nunca pasa de moda.

Semi recogido

Si tienes un poquito más de tiempo, una idea estupenda es hacerte un semi recogido, ya que es la opción ideal para despejar el pelo de la cara y lucir, por ejemplo, unos pendientes especiales que quieras añadir al look, pero sin recoger todo el pelo, por lo que seguirás teniendo esa sensación de llevarlo suelto.

Trenzas

Otro clásico que nunca pasará de moda son las trenzas y, pese a que en los últimos años hemos visto como triunfaban peinados súper elaborados creados con un montón de trenzas diferentes y complicadas de recrear en casa si no tienes el tiempo ni las habilidades, la opción de las dos trenzas de toda la vida puede funcionar si sabes como hacerlo. Tan solo tendrás que elegir dos gomas transparentes para sujetarlas al final y que no queden infantiles, y añadir un toque festivo con unas perlitas como las de la imagen.