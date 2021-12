Laura Escanes va a lograr que te animes a cortarte el flequillo

La influencer ha cambiado otra vez de look, esta vez dejando su media melena más oscura pero animándose con un favorecedor 'curtain fringe' para despedir el año.

Julia García

Laura Escanes ha vuelto a demostrar por enésima vez que es una de las celebrities más camaleónicas del panorama nacional. Mientras la mayoría de famosas, y más las influencers como ella, apuestan por la ropa como herramienta de juego y diversión para explorar nuevos caminos en su imagen, la catalana opta por los cambios de look constantes.

Casi antes de que nos demos cuenta de que lleva un nuevo detalle distinto en su pelo, ya ha dado el siguiente paso. Es lo que tiene atreverse con todo, que te permite cambiar una y otra vez. Renovarse o morir, que dirían los amantes de las frases y los esloganes.

Lo llamativo de Laura Escanes y la peluquería es que no solo le gusta arriesgar con la paleta de colores: del rosa al rubio, pasando por todo tipo de colores intermedios hasta llegar al castaño oscuro que luce en la actualidad. A la joven barcelonesa tampoco le importa lo más mínimo jugar con el largo, si bien es cierto que casi siempre se mueve entre el long bob que ha llevado en los últimos tiempos y distintas versiones de peinados muy cortos.

Solo le quedaba experimentar de nuevo con el flequillo, cosa que hace tiempo que no hacía... hasta que lo ha hecho. Esta Navidad, se tomará las uvas con flequillo. ¿Cómo es posible que todo le quede tan bien?

De repente, con algo tan sencillo con un flequillo largo, tipo courtain fringe, se ha convertido en una estrella de Hollywood de los 90. Quizá sea cosa nuestra, pero nos recuerda a Demi Moore y todavía más a Sandra Bullock, dos de las grandes estrellas de la última década del siglo pasado en la meca del cine.

También recuerda el resultado final de su nuevo look a Kaia Gerber, la hija de Cindy Crawford, que ahora lleva el pelo más largo que Laura Escanes, pero es una de las mujeres castañas oscuras que ha patentado en los últimos tiempos flequillo "cortina", aunque en su caso con una media melena, más larga que la que lleva Laura Escanes.

En cualquier caso, más allá de comparativas más o menos acertadas, lo que nos queda claro una vez más es que si hay una famosa en este país atrevida con los cambios de look esa es Laura Escanes. Algunas no nos atrevemos a renovar nuestra imagen en ellos por miedo a ir a peor y ella lo hace cada pocos meses. Quién tuviera su valor para no tener miedo al cómo quedará...