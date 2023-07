Champús ‘aftersun’: la revolución capilar que salvará tu pelo en verano

Nos ha costado darnos cuenta de que es crucial proteger nuestra piel de los efectos del sol, pero ya no se nos ocurre exponernos al sol sin crema. Sin embargo, parece que aún no somos del todo conscientes de los daños que los rayos UV pueden provocar en nuestro pelo y nos olvidamos de usar protectores para nuestra melena. Y es que, las radiaciones solares no sólo pueden afectar a nuestro cuero cabelludo (por eso, te recomendamos que siempre lleves un gorro o pañuelo) sino que también dañan nuestra fibra capilar, haciendo que se vuelva más quebradiza, debido a que pierde hidratación, e, incluso, puede llegar a alterar la pigmentación (especialmente, en los cabellos teñidos). Además, quedarnos mucho tiempo con el pelo mojado con el cloro, la arena y la sal de mar, hace que éste pierda proteínas y nutrientes. Por tanto, en verano, es fundamental prestar especial atención al cuidado de nuestra melena.