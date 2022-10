Champú americano o cómo aclarar tu pelo un tono con solo lavarlo

A medio camino entre la decoloración y el champú, el champú americano aclara gradualmente el cabello, por lo que es la opción perfecta para un cambio suave sin necesidad de tintes. Descubre todo lo que debes saber sobre esta técnica.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

¿Has oído hablar del champú americano? Esta mezcla entre un champú y una decoloración es ideal para todas aquellas personas que desean aclarar su cabello un tono o dos, y aunque el aclarado es más ligero que con la decoloración real, este método es mucho menos perjudicial para nuestra melena. Y es que, utilizar este método tiene muchas ventajas, como que no es necesario ser un profesional para utilizarlo, es fácil de usar, rápido de hacer y está disponible para todos los presupuestos.

Es una técnica ideal para aclarar las raíces cuando se quiere espaciar las visitas a la peluquería, pero no vale para todos los tonos de cabello. El champú americano es más adecuado para los cabellos claros y medios (de rubio a castaño claro), pero no para los más oscuros, porque en ellos el resultado apenas se nota.

Champú americano: un aliado multifuncional

El champú americano se utiliza para evitar el uso (y abuso) de productos decolorantes en el pelo, ya que puede hacerse tanto en la peluquería como en casa, y su resultado es más ligero. El champú americano es ideal para las personas que quieren teñir su pelo después, ya que resalta los pigmentos de color fijándolos al cabello. También ayuda a eliminar los reflejos no deseados, como en el caso de las melenas rubias o blancas, pero se aconseja utilizar para ello un champú violeta (menos perjudicial para el cabello) en lugar del champú americano.

El champú americano también ayuda a reducir el contraste de los cabellos con mechas o balayage. Sin embargo, hay que tener cuidado de no dejarlo demasiado tiempo, para evitar los reflejos bruscos.

¿El champú americano daña el cabello?

Aunque el champú americano no daña el cabello tanto como la decoloración, sigue siendo un producto químico y no es natural. No es un tratamiento, sino un producto aclarador, y por lo tanto contiene oxidantes, que abren la cutícula y eliminan ciertos pigmentos del cabello. Por ejemplo, si tu pelo está estropeado, es mejor esperar y repararlo con cuidado antes de utilizar esta técnica, y si ya te has hecho una decoloración, debes esperar entre dos y cuatro semanas para aplicarte el champú americano.



Es importante que sepas que el champú americano no está recomendado durante el embarazo ni para las personas que sufren enfermedades de la piel (psoriasis, eczema, etc).

¿Cuál es la diferencia entre el champú americano y el champú violeta?

El champú violeta es diferente del champú americano, ya que no te ayudará a aclarar tu pelo. El champú violeta se utiliza para neutralizar los reflejos verdosos o amarillentos que aparecen en los pelos rubios o blancos. Ten cuidado de no usarlo con demasiada frecuencia, con una o dos veces cada quince días es más que suficiente, de lo contrario corres el riesgo de acabar con el pelo azul. Así, si usas un champú americano para aclarar tu cabello, puedes usar un champú azul para mantener el cabello claro.