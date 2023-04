Si te pasas al acondicionador leave in, ya no podrás vivir sin él

El día que descubrí los acondicionadores leave in (en castellano, sin aclarado), mis problemas capilares pasaron a un segundo plano. No es que este producto sea milagroso. Olvídate de que, de repente, tu melena se parezca a la de Sara Sampaio o Gisele... Se trata, simplemente, de una fórmula capilar concebida para aplicar como paso extra en tu rutina de cuidados del cabello y que no hay que enjuagar después de su uso. Entre sus beneficios: suaviza el pelo, lo hidrata sin aportar peso, aporta cuerpo -e incluso, una ligera onda- y ayuda a dar brillo. Como decía, este tipo de productos llegaron a mí por consejo de mi peluquera de toda la vida. Pero, tiempo después, y tras entrevistar a estilistas internacionales como Josh Wood, Christophe Robin o los españoles Alberto Cerdan y Eduardo Sánchez, entre otros, llegué a la conclusión de que el acondicionador leave in estaba hecho para mí. Si te lo estás preguntando, mi pelo es fino, pero necesita hidratación, y me encanta prescindir del secador, la plancha o el brushing. Pero, lo mejor de este tipo de fórmulas es que pueden ser perfectas para cualquier tipo de cabello. Sobre todo, durante el verano.