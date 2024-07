De Masqmai a Pixi: los parches de ojos que conquistan a las que más saben de belleza

Otras sufren bolsas, patas de gallo, arruguitas o deshidratación. En fin, que de los problemas del contorno de ojos no se libra casi nadie. Por eso, la cosmética para esta zona despierta gran interés. Sin embargo, aplicarse una crema o sérum bajo los ojos a diario, por la mañana y por la noche, es un gesto que muchas perezosas se saltan. Por eso, y porque cualquier tipo de mascarilla siempre es un acierto, es lógico que los parches para el contorno de ojos vivan un auténtico boom y no haya celebrity que no se haya vuelto adicta a ellos.