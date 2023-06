La paleta de sombras que brilla en la oscuridad y que necesitas para tus maquillajes festivaleros

Los ansiados festivales del verano ya está aquí, y aunque ya son varios los que han dado por finalizada su edición 2023, todavía nos quedan un montón de citas por delante a lo largo del verano. Y si tú eres de las que no concibe un mes de julio o de agosto sin su buen evento musical, seguramente ya tengas en tu armario una buena colección de prendas festivaleras con las que hacerte looks espectaculares. Sin embargo, no podemos olvidarnos de la parte beauty, que sin duda pasa por elegir un peinado de tendencia, pero que te ayude a lidiar con el calor, y un maquillaje llamativo, duradero y si puede ser original y colorido, mejor que mejor.