¿Por qué tengo ojeras si duermo bien? La causa puede ser una de estas 4 enfermedades

Porque si no lo hacemos, uno de los problemas que pueden surgir por una dieta deficiente es la anemia, que no es otra cosa que un número bajo de glóbulos rojos, o hematíes, en la sangre. Y los glóbulos rojos cumplen una función esencial: transporte de oxígeno en la sangre y su liberación en los distintos tejidos. Por eso, cuando no se diagnostica y trata a tiempo, la anemia puede convertirse en grave y potencialmente mortal.