Esta es la nueva versión de los ojos ahumados que te va a enamorar esta temporada

Por muchas tendencias de maquillaje nuevas que aparezcan cada año, hay ciertos looks que nunca van a pasar de moda, y los ojos ahumados son uno de ellos. Sin embargo, que sean una técnica tan popular no significa que todo el mundo sepa hacerlos bien, y si no eres muy hábil con las brochas y los pinceles, seguramente más de una vez lo has intentado hacer en casa sin ningún éxito. ¡Pues eso se acabó!