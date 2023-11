Eyeliner inverso: la tendencia de maquillaje de ojos más rompedora de la temporada

Por muchas tendencias de maquillaje nuevas que surjan cada temporada, hay un producto que nunca jamás será desbancado: el eyeliner. Y es que, el delineador de ojos no solo es un producto imprescindible en el neceser de la mayoría de nosotras, sino que es uno de los pocos productos que tiene la capacidad de alargar la mirada con solo dibujar un trazo. Son muchas las variaciones que hemos visto en él a lo largo de los años, y aunque se trata de un producto fiel a sí mismo, del que podemos esperar un look concreto que reproducir cada día, también tiene mil y una facetas y puede ofrecernos multitud de looks originales.