Sorprende a mamá con las herramientas de styling de BaByliss que harán que pase de pelo a pelazo e invierte en la salud y belleza de su melena para acertar con su regalo.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

¿Tienes la sensación de que ya le has regalado todo a tu madre? Ropa, joyas, perfumes, flores e incluso regalos personalizados con fotos... Si andas algo escasa de ideas y de inspiración este año lo mejor es que apuestes por un valor seguro, como la belleza. Y es que, aunque seguramente no tengas el mismo tipo de piel ni de cabello que tu madre, seguro que estás más puesta en todas las novedades que ella y puedes regalarle una herramienta que desconozca y que le vaya a enamorar y si no, para eso estamos nosotras aquí.

Con los años el cabello se va debilitando y perdiendo densidad, y ya que la melena es uno de los signos de identidad de cualquier mujer, este año te proponemos que te centres en regalarle a tu madre un cabello sano, bonito y luminoso. ¿Cómo? Con la colección Hydro-Fusion de BaByliss, que se distingue de sus competidores por la aplicación de la vanguardista tecnología de plasma. Con esto se consigue cerrar la cutícula del pelo y retener la hidratación natural suficiente para evitar la rotura, por lo que quedará mucho más brillante y con más volumen.

Secador Hydro-Fusion 2100

Es una herramienta potente y rápida que dejará el cabello visiblemente más suave, ya que durante el proceso de secado la cutícula del cabello quedará sellada y reteniendo el porcentaje de humedad necesario para lucir una melena suave, brillante, llena de volumen y jugosa. La herramienta perfecta para secar el pelo sin dañarlo y convertir este ritual en el mejor aliado para cuidar de tu melena.

Moldeador Hydro-Fusion Big Hair

Es un cepillo rotatorio de aire caliente de alto rendimiento y 700W de potencia. Tiene un cabezal de 50 mm de diámetro que gira en ambos sentidos, por lo que es muy versátil y perfecto para definir cualquier peinado que quieras hacer. El resultado es un secado y marcado rápido, cero encrespamiento y un acabado visiblemente más brillante y suave. Igual que ocurre con el secador, emite una mezcla de iones negativos y positivos (también llamado plasma bipolar), que hace que la cutícula del cabello quede muy bien sellada y el pelo hidratado y con volumen, pero además, al tratarse de un moldeador, el cabello quedará marcado y estilizado al mismo tiempo.

No lo pienses más y sorprende a tu madre con estas herramientas de styling que cambiarán su rutina capilar para siempre.