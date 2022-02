Las marcas de belleza llegan al Metaverso: ¡bienvenidas al 'beautyverso'!

En los últimos meses parece que no se habla de otra cosa, y ya que el Metaverso está aquí para quedarse, ¡qué menos que nos pille el futuro con un avatar bien mono!

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Probablemente ya hayas oído hablar del Metaverso, ese universo paralelo completamente virtual en el que tu avatar puede pasear, conocer gente y... comprar sin salir de casa. Tras el mundo de los videojuegos y la moda, ¡ahora le toca a la belleza entrar en el Metaverso!

¿Eres de las que se pasa una eternidad decidiéndose cada mañana por elegir un look u otro de maquillaje? ¿Hay veces que te encantaría probar un 'make up' súper extravagante pero no te atreves a llevarlo a la oficina? ¿O simplemente no eres una profesional del maquillaje? Pues entonces vas a poder sacarle mucho partido a este idílico mundo digital, ya que en él podrás probar todas las formas y productos de maquillaje imaginables en tu avatar y las marcas estarán a tu servicio.

Durante el confinamiento, ya vislumbramos las primeras iniciativas en este sentido, pues los meses de encierro no solo hicieron que los filtros se multiplicasen en las redes sociales, sino que fueron muchas las marcas que desarrollaron tecnología que permitiese probar las barras de labios, la base de maquillaje, el lápiz de ojos e incluso los cortes de pelo desde casa. Esto es exactamente el tipo de cosas que las marcas van a utilizar para vender sus productos en línea.

Charlotte Tilbury

La marca de belleza británica ha lanzado su primera tienda virtual 'Shop With Friends'. Puedes recorrer la tienda con tus amigos en el videochat y hacer tus compras, y muy pronto tu avatar podrá probar los productos de la marca en realidad aumentada.

Gucci y Nars

Las dos marcas se han unido a Animal Crossing (uno de los videojuegos más jugados de los últimos tiempos) para compartir sus cosméticos con todos los usuarios. De hecho, si juegas al juego, tu personaje puede pasearse por la tienda con maquillaje Gucci o Nars o usar el nuevo perfume de la firma.

Dior

La marca francesa se ha unido a la lista de socios de belleza del Metaverso surcoreano Zepeto (entre los que se encuentran Gucci, Ralph Lauren y UGG), y allí presenta looks exclusivos de su director creativo y de imagen de maquillaje, Peter Philips.

Estos son solo algunos ejemplos de lo que ya se puede hacer en el Metaverso, aunque todo apunta a que esto es solo el principio.