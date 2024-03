Di adiós a las ojeras y las bolsas: los mejores sérums para el contorno de ojos que debes conocer

Las ganas por querer acabar cuanto antes con las ojeras nos llevan a aplicar más producto del necesario y a hacerlo de forma errónea. Lo más habitual es que insistas únicamente a la altura del hueso inferior y que utilices el dedo anular para. "Lo de utilizar el dedo anular no es que sea necesario como tal, pero al ser una zona muy sensible, lo importante es ejercer poca presión. Como el dedo anular ejerce menos fuerza, por eso se da esa recomendación, pero mientras no se presione fuerte, podemos utilizar cualquier hueso de la mano o ayudarnos de elementos como los rollers", explica Mireia Fernández, directora técnica de Omorovicza.