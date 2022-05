Champú en seco: todos los trucos sobre su uso

Con dos movimientos salvarás un 'bad hair day'. Analizamos su forma de uso y las claves para evitar errores al aplicarlo en tu melena.

IRATXE PLAZA

Te proponemos hacer una reflexión: ¿cómo solucionabas un mal día capilar antes de conocer el champú en seco? A pesar de que todavía hay quien no reconoce que tiene este producto capilar en casa -por eso de que algunos expertos no recomiendan su uso o porque le puedan tachar de falta de higiene, bien es cierto que el champú en seco ha sido todo un descubrimiento.

En realidad no podemos negar que se ha convertido en uno de los productos más adictivos. Nadie puede negar que una vez que lo usas, ya no puedes parar, sobre todo aquellos días que no has tenido tiempo ni parar mirarte al espejo. Así es como las reinas de Tik Tok y las instagramers expertas en belleza han hecho del champú en seco la nueva joya del neceser.

Hay que reconocer que para una emergencia nos ha salvado a muchas el beauty look, incluida a las celebrities. Angelina Jolie reconoció, en una entrevista, que cuando no tiene tiempo de lavarse el pelo se aplica polvos de talco en la raíz. Al final viene a ser lo mismo: 'polvitos' blancos que absorben la posible grasa acumulada en la raíz de tu melena.

Pero no solo existe el champú en seco en formato polvos sino que puedes encontrarlo en las tiendas especializadas en cosmética en otras dos versiones: con textura de espuma y en spray. Tipos que, aunque vienen a ser lo mismo, se aplican de diferente forma:

Cómo aplicar el champú en seco (en spray y en polvo) sin dejar el pelo blanco

1. Divide tu melena en secciones empezando por los mechones cercanos al rostro.

2. Agita el producto y vaporiza en la raíz, manteniendo una distancia de unos 20 centímetros.

3. Pulveriza poco y distribúyelo bien por todas partes masajeándolo con las yemas de los dedos hasta que se integre en el cabello.

Ahora, si a pesar de estos dos pasos todavía te quedan esos temidos residuos blancos en el cabello o te ves el pelo demasiado rígido nada más aplicar el producto, el truco de muchos estilistas se basa en aplicar el champú en seco la noche anterior. Es decir, si sabes que a la mañana siguiente no te dará tiempo a lavarte la melena, emplea este cosmético salvavidas y deja que actúe durante la noche, así le darás más tiempo a tu pelo para que lo absorba por completo.

Cómo aplicar el champú en seco (en espuma)

Este tipo de champú en seco se ha popularizado mucho en los últimos años, dado que con él podemos conseguir un resultado más fluido y sin residuos blanquecinos (y no, no moja el cabello).

1. Aplica la espuma sobre la raíz, los laterales y en la nuca.

2. Masajea el producto hasta que se seque (Jen Atkins, estilista de las Kardashian, recomienda hacerlo como si te estuvieses lavando el pelo).

3. Cepíllalo, así de sencillo.

Aunque debes tener presente siempre lo que dicen los expertos, no debes abusar del champú en seco. Úsalo como fórmula para aportar volumen a la zona de tu raíz o, en caso de que tengas un pelo con tendencia a ensuciarse rápido, para que absorba el exceso de grasa.

El truco de las francesas sobre el champú en seco

La melena desenfadada de las francesas tiene un secreto: aplicar champú en seco para darle volumen y textura. Pero no siempre usan este producto sino que muchas de ellas emplean un remedio casero para sacar partido a un cabello que no está recién lavado. Se trata del bicarbonato de sodio o los polvos de talco, dos productos que se pueden encontrar fácilmente en las casas y que equivalen a la fórmula del champú en seco en polvo.

Cómo aplicarlo: lo recomendable es distribuir los polvos por un cepillo y peinarse con el pelo bocabajo.