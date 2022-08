8 trucos para afinar el rostro con maquillaje

¿Te parece que su cara es demasiado redonda o demasiado cuadrada? Descubre todos nuestros consejos de maquillaje para afinarlo ópticamente al instante.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

Mejillas redondeadas, papada, mandíbula cuadrada o cara muy redonda... No importa lo que te resulte más complejo en tu fisonomía, hay una forma fácil de reequilibrar los volúmenes de tu cara y alargarla ópticamente sin bisturí, gracias al maquillaje.

Menos conocidos que el bronceador -que es uno de los productos de maquillaje más útiles para afinar los rasgos en un instante-, las bases, los lápices y delineadores de ojos, o el iluminador, son opciones para 'engañar' con el maquillaje. Te descubrimos las diferentes formas de afinar tu rostro con unas cuantas pinceladas de make up.

1. Remodelar el óvalo facial

Este es sin duda el truco más conocido y por una buena razón, ¡funciona de maravilla! Realizado con unos polvos bronceadores, un stick especial para contornear, un corrector o incluso una base de maquillaje más oscura que tu tono de piel (la que utilizas cuando estás bronceada), el contouring es muy eficaz para remodelar los contornos y afinar el rostro.

¿Cómo hacerlo? Aplica el tono oscuro en las zonas de 'sombra' del rostro, como debajo de los pómulos, en las sienes para estrechar la frente y a lo largo de la línea de la mandíbula para reducir su volumen.

2. Reestructuración del rostro con las cejas

Todos sabemos que las cejas pueden transformar nuestra fisonomía, y ahora también puedes aprovechar para dar la impresión de tener una cara más delgada.

¿Cómo hacerlo? En primer lugar, asegúrate de no depilarlas demasiado porque si son demasiado finas, no harán el trabajo correctamente. A continuación, dale una bonita forma arqueada que 'estire' un poco tu cara hacia arriba. Luego, no dudes en alargarlas un poco con un lápiz de cejas si son cortas. También es una buena idea peinar las cejas hacia arriba, de nuevo para alargar el rostro lo máximo posible.

3. Abre los ojos para ampliarlos

El problema de las caras redondas es que hacen que los ojos parezcan más pequeños, lo que crea un desequilibrio en los rasgos faciales. Esto se puede corregir fácilmente con un maquillaje que agrande los ojos.

¿Cómo hacerlo? Utiliza una máscara de pestañas alargadora y rizadora que extienda al máximo la línea de pestañas para abrir los ojos y aplica una línea de lápiz beige (o blanco) en la línea de agua para que tus ojos parezcan aún más grandes.

4. Polvos matificantes para afinar el rostro

Mientras que los productos con un acabado brillante tienden a dar dimensión al rostro, los acabados mates pueden reducir su volumen.

¿Cómo hacerlo? Basta con aplicar un poco de polvos matificantes bajo los pómulos y/o en la parte inferior del rostro si lo que queremos es camuflar la papada.

5. Foxy eyes para reequilibrar los volúmenes

Esta es otra forma de resaltar tus ojos para devolverles su importancia, y hacer que los volúmenes de la cara sean menos prominentes al mismo tiempo: retocar un poco la forma de los ojos para que parezcan más almendrados.

¿Cómo hacerlo? Es una técnica muy fácil que consiste en contornear los ojos con corrector y una única sombra de ojos en un tono marrón (que debe elegirse de un tono ligeramente más oscuro que el de tu piel) antes de aplicar la máscara de pestañas.

6. Resaltar la mandíbula para afinarla

Ya sabemos que es posible retocar el óvalo del rostro sin necesidad de contornear, pero para un efecto más evidente, puedes cambiar los polvos matificantes por un poco de iluminador.

¿Cómo lo hago? Coge un iluminador y aplica una pequeña cantidad en la mandíbula antes de mezclarlo con la base de maquillaje para conseguir un resultado natural.

7. Contouring inverso

Si bien el contorneado es una técnica eficaz para afinar el rostro, iluminar inteligentemente ciertas zonas también puede tener un efecto de alargamiento y, por lo tanto, de afinamiento en todo el rostro. Para dar la ilusión de un rostro menos redondo, basta con resaltar las zonas 'salientes' de la cara aplicando iluminador con la técnica del strobing.

¿Cómo hacerlo? Poniendo toques de iluminador en la parte superior de los pómulos, en la frente y en el centro de la barbilla para dar la impresión de que el volumen es más pronunciado, y así hacer que las mejillas parezcan menos redondas.

8. Afinar la nariz

Para que parezca más armoniosa con el resto de tu rostro, la nariz también puede afinarse con unos toques de maquillaje.

¿Cómo hacerlo? Dibuja dos líneas a cada lado del puente de la nariz con un lápiz de ojos marrón y difumina muy bien el producto.