Sir John, maquillador de Beyoncé, ha criticado con dureza a la modelo tras hacer suya una tendencia 'beauty' instaurada desde los años 90 en la comunidad negra.

Sara Ullate

Son más de 10 millones de seguidores los que reúne Hailey Bieber en Tik Tok gracias, en gran parte, a los consejos y tutoriales de belleza que comparte con asiduidad en dicha plataforma. Más allá de su prometedora carrera como modelo o su buen gusto por la moda, con un estilo que abandera el minimalismo y los básicos de fondo de armario, la popular 'celebrity' se ha erigido como un auténtico referente en términos 'beauty'. Las rutinas y gestos que realiza son imitados por millones de mujeres de todo el mundo y rápidamente le sitúan en el punto de mira. Aunque en esta ocasión no ha sido precisamente por un acierto, sino todo lo contrario.

Esta misma semana, uno de los expertos en maquillaje más aclamados de Hollywood, Sir John, quien ha estado detrás de los 'looks beauty' de iconos como Beyoncé, acusaba a la modelo estadounidense de apropiación cultural tras la publicación de un vídeo en el que habla de una nueva tendencia de maquillaje, los llamados 'brownie glazed lips'. El 'make up artist' ha alegado que la modelo no es la precursora de este 'trend' pues se trata de un truco instaurado entre la comunidad negra desde la década de los 90.

"No se trata de Hailey", manifestaba John en declaraciones a la cuenta de Instagram @dietprada. El propio experto explicaba que este truco se repetía con asiduidad a finales del siglo XX ante la falta de medios en la comunidad negra y latina. "T uvimos que ser creativos y probar las cosas de una manera poco ortodoxa debido a la falta de productos", ha confesado.

La técnica en cuestión consiste en delinear los labios con un lápiz marrón y posteriormente de aplicar un 'gloss' transparente sobre la parte superior y difuminar. De esta manera es posible lograr mayor grosor en los labios de una forma muy sutil.

La controversia no se ha creado porque Hailey Bieber tome nota de este maquillaje y vuelva a situarlo en el centro de todas las miradas, sino por no dar créditos a quienes iniciaron esta tendencia y poner en valor su trabajo. "Cuando tienes un megáfono que se dirige a millones de personas jóvenes e impresionables, tu trabajo es saberlo", añadía Sir John. ¿Realmente es apropiación cultural? La polémica está servida...