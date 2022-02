Danna Paola ha llevado el maquillaje de ojos más potente de la temporada

La actriz ha sorprendido con su genial estilismo para acudir al desfile de Fendi en la Semana de la Moda de Milán.

María Aguirre

Milán es estos días el epicentro fashion gracias a la celebración de una Semana de la Moda que cada vez se va pareciendo más a lo que entendíamos por este tipo de eventos antes de que nos viéramos inmersos en una pandemia mundial. De ahí que sean muchas las celebrities que han querido pasarse por allí en las últimas horas para disfrutar del ambiente y, como no, para tomar buena nota de las nuevas propuestas que nos tienen preparadas los grandes de la industria.

Una de las que no ha querido perder la oportunidad de sentarse en el front row de uno de los desfiles ha sido Danna Paola, quien coincidió a pie de pasarela con Rita Ora, Chiara Ferragni y Alexandra Pereira entre otras para no perder detalle de las novedades de Fendi, pero logró acaparar todas las miradas gracias a un look digno para el recuerdo.

Bolso de mano estampado, sandalias con tiras de pelo en naranja, marrón y malva, minivestido blanco y un abrigo rosa pastel cargado de plumas de marabú han sido los elementos de un estilismo que lo decía todo. Y más aún porque iba acompañado de un maquillaje no menos espectacular creado por la make up artist Raquel Álvarez Díaz, quien ha explicado en su perfil de Instagram que, dado que el conjunto escogido era tan potente, no querían restarle a este ni un ápice de protagonismo a este pero sí añadirle lo justo como para hacerle resplandecer aún más. "Decidimos apostar por un makeup donde predominase la sencillez gráfica pero no cromática", ha desvelado.

Para lograrlo, nada de eyeliner brillante, ahumados o cualquier otro de los detalles fantasía habituales en las elecciones beauty de la artista. La responsable de los ojos cargados de intensidad cuenta que escogió para ello un tono saturado en el párpado, mientras que para el resto del rostro pensó en "un velo liviano tanto de base de maquillaje como de contour& blush& highlight".

"Estoy muy feliz con el resultado", asegura Raquel Álvarez Díaz en su publicación en redes sociales sobre la imagen de la que fuera una de las protagonistas de Élite a su paso por la capital italiana. Y no nos extraña, porque la llegada triunfal de Danna Paola a la que ha sido la presentación oficial de los resultados de la unión de Kim Jones y Delfina Delettrez bajo el paraguas de Fendi así lo confirma.