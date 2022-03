El nuevo maquillaje que vamos a usar todas las que no tenemos tiempo por la mañana

En un solo paso consigues todo lo que deseas para tu rostro antes de salir de casa. Se trata de la nueva '4-In-1 Instant Perfector' de Maybelline NY, que corrige, unifica, hidrata y matifica en un solo gesto.

UXÍA B. URGOITI

¡Que levante la mano la que esta mañana no ha terminado de maquillarse en el coche camino al trabajo! No pasa nada, somos muchas las que por las mañanas parece que no llegamos y siempre vamos corriendo y tarde. Unas veces porque se nos han pegado las sábanas y otras porque con los niños y demás, salir por la puerta de casa es toda una misión imposible. El caso es que nuestro aspecto es lo último en lo que pensamos y eso que nosotras somos de las que nunca salen a la calle sin maquillar.

Pero hoy traemos buenas noticias y podemos contaros que por fin han creado la base de maquillaje que va a reducir al mínimo nuestra rutina de belleza por las mañanas, el producto que nos va a dar el efecto 'buena cara' con un solo gesto. Se acabó el usar varios cosméticos con el único objetivo de parecer que has dormido más de ocho horas, cuando no han llegado a seis, ahora con el nuevo '4-In-1 Instant Perfector' de Maybelline NY con uno solo basta.

Se trata del primer producto de la firma americana de este tipo, aunque nadie lo diría. En un solo envase reúne premier, BB Cream, corrector y polvos matificante en un solo paso, rápido y sencillo para una piel perfecta. No vas a parar de hacerte 'selfies' sin filtro durante todo el día.

Su fórmula ligera de textura mouse, que además es vegana, es la encargada de reducir la apariencia de los poros y cubre las ojeras de forma asombrosa. Una de las cosas que más nos ha sorprendido de esta base de maquillaje es que unifica el tono de la piel de forma asombrosa con un sencillo gesto.

La mejor forma de aplicarlo en el rostro es hacerlo directamente con las manos, sin necesidad de brocha, ya que su textura al no ser líquida lo permite, y a continuación repartirlo con un suave masaje hasta que se funda con la piel.

Y no te preocupes por el otro reto al que nos enfrentamos a la hora de elegir una base de maquillaje, que es encontrar el tono perfecto porque esta que nos va a solucionar las mañanas, está en seis tonos diferentes y auto modulables, lo que significa que se funden con tu piel directamente adaptándose a tu subtono para un look 100% natural.

