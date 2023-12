Solo necesitas 3 productos para conseguir tu mejor look de fiesta en Navidad

Una Navidad no es Navidad sin una buena dosis de villancicos, reencuentros, brilli brilli y un maquillaje de 10 que te acompañe a vivir estas aventuras. Todos alucinarán con tus perfectos looks navideños, desde la máscara de pestañas hasta los pintalabios Maybelline Superstay con los que conseguir unos perfectos labios rojos. Aunque no todo es partir la pista, durante las fiestas a lo mejor buscas un acabado más natural, ¿quizá para planes navideños más chills? ¡La decisión es tuya! Da igual si tienes una cena de amigos, de trabajo o una fiesta, sea cual sea el momento que vas a vivir, no te olvides de acompañarlo con un look de infarto.