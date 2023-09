La loción corporal favorita de las mujeres mayores de 50 años te ayudará a restaurar tu piel

Durante el verano, con sus viajes, su mayor exposición solar y cambios de clima, puede que hayas sido un poco más constante con la hidratación corporal. Has utilizado aftersun para hidratar la piel y restaurar tras la exposición solar, has tenido a mano un aceite con brillo para lucir piernas bonitas y, cuando has sentido la piel más seca y tirante, has utilizado tu crema corporal hidratante. Pero llega septiembre y no eres tan constante con los cuidados corporales. ¿Te pasa?