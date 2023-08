Así es como puedes deshacerte de las arrugas del escote sin cirugía ni pinchacitos

Si quieres mantener tu escote sin arrugas a largo plazo, no puedes prescindir de las cremas. A partir de los 30, la piel necesita cada vez más hidratación en esta zona. En otras palabras, un poco de leche corporal de vez en cuando no es suficiente. A la hora de elegir una crema, lo mejor es orientarse por el producto que se utiliza para el rostro. Por ejemplo, si tienes la piel grasa y con impurezas, elige una crema no grasa y con bajo contenido en lípidos para el cuello y el escote. En cambio, las pieles maduras y secas ncesitan cremas y sérums enriquecidos con propiedades reafirmantes. Muchas cremas antiarrugas para el escote utilizan vitamina C, retinol o extracto de algas para favorecer la producción de colágeno y prevenir las manchas de pigmentación.