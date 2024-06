Cómo limpiar las brochas de maquillaje: el método más sencillo y rápido aprobado incluso por las más perezosas

Aunque muchas veces las descuidamos, las brochas y pinceles de maquillaje son la principal herramienta para conseguir un resultado perfecto, y debemos tratarlas con el cuidado y la importancia que se merecen. Y es que, por pereza o por inconsciencia, muchas veces dejamos de prestarles atención hasta que resultan inservibles. Sin embargo, hay una serie de cuidados con las que no solo alargarás la vida de tus brochas, si no que además conseguirás mejores resultados en tus looks de belleza. De poco sirve que nos hayamos hecho al fin con nuestro capricho beauty del momento si lo aplicamos con una brocha en mal estado.