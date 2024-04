En qué consiste la inmunonutrición y cuáles son los 7 alimentos funcionales para mejorar tu salud 

El 80% de la población mundial tiene déficit de vitamina D. En España, un estudio en 2017 nos sacó los colores: la población no ingiere la cantidad diaria mínima recomendada en vitaminas y minerales y, lo que es peor, tenemos unos déficits en algunas vitaminas, como la vitamina D - a pesar del sol-, hasta en un 80% de la población. En 2022, The Lancet lanzó otra advertencia: el 56% de los niños en edad preescolar, es deficiente en hierro, zinc y vitamina A. Y no hablamos de los estudios que han dejado a Estados Unidos en un lugar bastante cuestionable en cuanto a déficits nutricionales: no hay vitamina que no se libre de tener a más de un 90% de su población, con un déficit de la misma.