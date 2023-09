Los expertos nos cuentan si realmente las uñas de gel pueden provocar alergia

En cualquier caso, estos problemas suelen ser una excepción en los centros profesionales. De hecho, no olvidemos que muchos de los casos expuestos en TikTok son por esmaltados caseros. Como explican desde Selvarrosa, "además de utilizar productos de buena calidad es importante saber que para estas técnicas la uña necesita una correcta preparación". "En cuanto a la lámpara, también debe ser de gran calidad para que el esmaltado quede bien curado (secado); es fundamental que no quede húmedo", añaden. Por último, alergias aparte, no podemos negar que las uñas acrílicas y de gel, así como también algunos esmaltados semipermanentes terminan secando nuestras uñas o dañándolas -a veces, por un mal retirado del mismo-. Por eso, no está de más darle de vez en cuando un descanso a las manos y dejarlas al natural. Si hasta Rosalía lo hace, ¡por algo será!