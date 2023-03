Qué es el face sculpting y por qué es la alternativa natural al lifting

A medida que envejecemos, la piel pierde su tono y vitalidad, aparecen líneas de expresión y arrugas, los rasgos se ven desdibujados y cansados... Pero tranquila, nada es irreparable porque existen técnicas de masaje antiedad que pueden devolver la juventud y la luminosidad al rostro. Hoy vamos a hablarte en concreto de la técnica de la escultura facial o face sclupting, que no es otra cosa que una técnica de masaje que se utiliza a modo de tratamiento antienvejecimiento, y que consiste en trabajar todos los músculos del rostro, para conseguir un efecto lifting y de levantamiento del rostro. Una técnica antienvejecimiento natural y no invasiva, ideal para quienes no desean pasar por el bisturí. Pero, ¿qué es realmente el face sculpting? Te lo contamos todo.