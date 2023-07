Emily Ratajkowski ahora es pelirroja, ¿será la nueva tendencia de pelo para el próximo otoño?

No hay nada que se le resista a Emily Ratajkowski. Sus fantásticos looks llenos de estilo y tendencias siempre logran dar que hablar, al mismo tiempo que nos sirven de inspiración, pero también lo hacen sus propuestas de belleza. Y la última de ellas ha sido de lo más impactante. La modelo estadounidense no ha querido esperar al otoño para teñirse de uno de los colores que seguro que volveremos a ver la próxima temporada: el pelirrojo.